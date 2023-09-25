حملة لتحسين نمط الحياة في أرياف المملكة

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وتأتي الحملة التي انطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي متزامنة مع عدد من الإنجازات والمحققة لنسب عالية من الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المدعومة، وتوفير إمدادات مستقرة من الأغذية، بالإضافة إلى تنوع الإنتاج المحلي للمناطق الريفية المستهدفة، إلى جانب ارتفاع عدد المستفيدين والمستفيدات من البرنامج وقيمة الدعم المباشر المقدم لهم؛ مما أسهم في الاستقرار الاجتماعي للأسر الريفية.
وتهدف حملة «ريفك خضر» إلى إبراز حجم الدعم الحكومي الكبير المقدم لبرنامج «ريف السعودية»، للإسهام في تحقيق نهضة أرياف المملكة، وتحسين الصورة الذهنية عنها، بالإضافة إلى عكس الجهود التي يقوم بها المزارعون لتحقيق مستهدفات البرنامج، إلى جانب عرض وإبراز أهم المنجزات التي حققها البرنامج ضمن مستهدفاته المعلنة.
أهداف البرنامج:
- تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة.
- رفع مستوى معيشة صغار المزارعين.
- تحسين نمط الحياة في الأرياف.
- زيادة الكفاءة والإنتاجية.
- تربية النحل.
- البن العربي.
- الورد.
- المحاصيل البعلية الفواكه.
- مربي الماشية.
- صغار الصيادين.
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