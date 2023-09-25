ولي العهد يطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ليعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير الأمير محد بن سلمان، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، تحت مسمى «قمم السودة»، والذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 مترا عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

وأكد ولي العهد، أن قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة، خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي خلال الإسهام في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال: «يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية، وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية».

وأضاف: «سيُحدث مشروع «قمم السودة» ـ بإذن الله ـ إضافة نوعية للقطاع السياحي، وإبراز الجانب الثقافي في المملكة العربية السعودية، وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال قمم السودة، والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة، ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب».

وسيوفر مشروع «قمم السودة» خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام.

كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، إذ يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء.

تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، إضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، إذ سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول 2033.

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في 2027، إذ تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية، و391 وحدة سكنية، و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع «قمم السودة» على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كلم²، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع، التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن السودة للتطوير هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية مميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني بمنطقة المشروع.

من تصريحات ولي العهد:

قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة.

توفير تجربة معيشية غير مسبوقة.

المشروع يسهم في تنمية القطاع السياحي والترفيهي.

زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بـ29 مليار ريال.

توفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

تفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات.

تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات.

إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي.

يسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية.

سيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال قمم السودة.

مرافق المخطط

الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة.

القصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة.

المتاجر الفارهة.

نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.

تطوير 2700 غرفة فندقية.

1336 وحدة سكنية.

80 ألف م2 من المساحات التجارية بحلول 2033.

مراحل المخطط العام

يتكون من 3 مراحل رئيسة.

اكتمال أولى مراحله في 2027.

المرحلة الأولى تتضمن تطوير:

940 غرفة فندقية.

391 وحدة سكنية.

32 ألف م2 من المساحات التجارية.

6 مناطق رئيسة: