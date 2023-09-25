رعاية منزلية لـ2900 من كبار السن بالشرقية

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ويقوم التجمع من خلال العيادات الخارجية والمواعيد الافتراضية في المستشفيات التابعة له بمتابعة الحالات في العيادات كأمراض الذاكرة «الخرف» والزهايمر، والاكتئاب، ومشاكل النوم، والسقوط المتكرر ومشاكل الحركة، وغيرها، كما يقدم فريق طبي من مختلف التخصصات الطبية عن طريق برنامج الرعاية الصحية المنزلية الخدمات إلى 2900 شخص من كبار السن من خلال التقييم الشامل، ووضع الخطة العلاجية المتناسبة مع حالتهم الصحية.
وأوضح التجمع أن حالات القصور الإدراكي (الدمنشيا أو الخرف) هي الأكثر شيوعا بين الحالات المحولة، ويشكل مرض ألزهايمر أكثر الأسباب بنحو 60% من الحالات، ويتم تحويل الحالة للعيادة عن طريق أقسام التنويم والعيادات الخارجية، وبرنامج الرعاية الصحية المنزلية ضمن آلية محددة.
يذكر أن الحملة تأتي بشعار «أحتاجك» وهي رسالة مريض ألزهايمر للجميع، كمقدمي الرعاية وفاعلي الخير والمجتمع كافة، لخلق مجتمع واع.
متابعة منزلية للحالات التالية:
- الاكتئاب
- مشاكل النوم
- السقوط المتكرر
- مشاكل الحركة
- الخرف
- الزهايمر
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