مطالبة بمواكبة مستجدات التقنية لمواجهة الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى ضرورة مواكبة مستجدات التقنية لمواجهة جرائم المخدرات والوقاية منها ومنع الاتجار بها عبر الإنترنت. وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، أهمية تطوير التعاون العربي الدولي لمكافحة جرائم المخدرات، وضرورة مواكبة مستجدات التقنية لمواجهتها والوقاية منها، موضحا أن الجامعة وفي إطار عملها الدؤوب والمستمر لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الواسعة ومنظومة شراكاتها الدولية، بما يعزز الأمن العربي والإقليمي والدولي، ويسهم في درء أخطار جرائم المخدرات وقاية ومكافحة، تنفيذا للاستراتيجية الأمنية العربية بصيغتها المطورة المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية.

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