المدح وسيلة فعالة تعزز شخصية الأطفال

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وعندما يتعلق الأمر بمدح الطفل؛ فهناك ما هو أكثر من مجرد تعزيز احترام الذات، بل هو وسيلة فعالة لتشكيل سلوك الأطفال، وتعزيز الجيد منها.
يعتبر الأطفال المديح مكافأة في حد ذاته، والثناء هو وسيلة لمساعدتهم على معرفة أنواع السلوكيات المقبولة، حتى منذ الأيام الأولى.
وقد نقوم كوالدين؛ باستخدام المدح المبالغ فيه في بعض الأحيان، دون أن ندرك سلبيات هذا النوع من المدح – المدح الكاذب – على الطفل.
ويجب أن ننتبه جيدا للصفات التي نختار الثناء عليها.
هناك فرق شاسع بين مدح الطفل لقدراته المختلفة التي حباه الله بها، كأن نمدح ذكاءه؛ وبين مدح الجهد الذي بذله الطفل. مثلا: “لقد عملت بجد على هذا المشروع”
كيف يكون مدح الأبناء إيجابيا؟
- مدح الأفعال وليس الأشخاص
- تجنب المقارنة بالآخرين
- التخصيص لا التعميم
- استخدام الإيماءات
- كن صادقا في المدح
- المديح والاهتمام الإيجابي
- الابتعاد عن المدح المبالغ فيه
- يساعد في تعلم الأطفال سلوكيات جديدة
- بناء علاقات أسرية يسودها الانسجام
- يمنحه الرضا والثقة بالنفس
- يمنح الطفل الشعور بالسعادة
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