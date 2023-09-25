شكرا لقرائتكم خبر المدح وسيلة فعالة تعزز شخصية الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المدح والثناء من الأساليب الأساسية والفعالة التي تبني شخصية الأبناء، وتحفزهم على اكتساب سلوكيات إيجابية.

وعندما يتعلق الأمر بمدح الطفل؛ فهناك ما هو أكثر من مجرد تعزيز احترام الذات، بل هو وسيلة فعالة لتشكيل سلوك الأطفال، وتعزيز الجيد منها.

يعتبر الأطفال المديح مكافأة في حد ذاته، والثناء هو وسيلة لمساعدتهم على معرفة أنواع السلوكيات المقبولة، حتى منذ الأيام الأولى.

وقد نقوم كوالدين؛ باستخدام المدح المبالغ فيه في بعض الأحيان، دون أن ندرك سلبيات هذا النوع من المدح – المدح الكاذب – على الطفل.

ويجب أن ننتبه جيدا للصفات التي نختار الثناء عليها.

هناك فرق شاسع بين مدح الطفل لقدراته المختلفة التي حباه الله بها، كأن نمدح ذكاءه؛ وبين مدح الجهد الذي بذله الطفل. مثلا: “لقد عملت بجد على هذا المشروع”

كيف يكون مدح الأبناء إيجابيا؟

مدح الأفعال وليس الأشخاص

تجنب المقارنة بالآخرين

التخصيص لا التعميم

استخدام الإيماءات

كن صادقا في المدح

المديح والاهتمام الإيجابي

الابتعاد عن المدح المبالغ فيه

أبرز فوائد المدح: