عرض مسرحي لـ«فانتوم أوف ذا أوبرا» في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إقامة العرض المسرحي الموسيقي «فانتوم أوف ذا أوبرا» في مركز «ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات» المجاور لمجمع غرناطة التجاري بمدينة الرياض، لمدة 54 يوما، خلال الفترة من 14 أكتوبر إلى 5 ديسمبر الحالي، بالشراكة مع المنتج المسرحي «برودواي إنترتينمنت جروب»، وبالتعاون مع مجموعة «ريلي يوسفول».

وتأتي إقامة هذا العرض المسرحي العالمي ضمن اهتمامات قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لتعزيز حضور مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي، وإثراء الخيارات الثقافية والترفيهية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيشتمل العرض المسرحي «فانتوم أوف ذا أوبرا» على 59 عرضا، ويضم 100 مشارك من الممثلين وطواقم العمل وأعضاء الفرقة الموسيقية، ويتميز بارتداء فرق العمل 230 زيا من الأزياء المختلفة.

ويعد العرض المسرحي «فانتوم أوف ذا أوبرا» من العروض الأكثر شعبية في العالم، وقد حصد أكثر من 70 جائزة مسرحية كبرى، من بينها 7 جوائز «تونيز أون برودواي»، و4 جوائز «أوليفييه» في مسارح «ويست إند».