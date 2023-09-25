شكرا لقرائتكم خبر عرض مسرحي لـ«فانتوم أوف ذا أوبرا» في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي إقامة هذا العرض المسرحي العالمي ضمن اهتمامات قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لتعزيز حضور مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي، وإثراء الخيارات الثقافية والترفيهية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيشتمل العرض المسرحي «فانتوم أوف ذا أوبرا» على 59 عرضا، ويضم 100 مشارك من الممثلين وطواقم العمل وأعضاء الفرقة الموسيقية، ويتميز بارتداء فرق العمل 230 زيا من الأزياء المختلفة.
ويعد العرض المسرحي «فانتوم أوف ذا أوبرا» من العروض الأكثر شعبية في العالم، وقد حصد أكثر من 70 جائزة مسرحية كبرى، من بينها 7 جوائز «تونيز أون برودواي»، و4 جوائز «أوليفييه» في مسارح «ويست إند».
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