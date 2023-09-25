جامعة المؤسس تتبنى فكرة معرض داخل تقنية الميتافيرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتكر طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بكلية العمارة والتخطيط، من خلال الطالبين أحمد خوجة وعبدالعزيز هاشم، تقنية الواقع الافتراضي في توظيف المعرض المزمع إقامته تحت عنوان «البناء في بناء الميتافيرس».

ويعرف مفهوم الميتافيرس (Metaverse) بعالم واقع افتراضي يتفاعل فيه مستخدموه في بيئة تفاعليه غامرة مع مستخدمين آخرين، من خلال تقنيات الذكاء الصناعي، حيث تتلاشى حدود العالم الحقيقي عبر تواجد تطبيقات يستفاد منها في مجموعة واسعة من المجالات، ويشمل ذلك ألعاب الفيديو الجماعية، حيث يمكن اللاعبين من الالتقاء والتنافس والتعاون في عوالم افتراضية، كما يمكن استخدام الميتافيرس في التعليم بتوفير بيئات افتراضية تفاعلية لتعزيز تجربة التعلم.

ووصف الطالب عبدالعزيز هاشم التعليم الجامعي ومفهوم الميتافيرس بالمتميزين؛ لكنهما قد يتقاطعان في المستقبل مع استمرار تقدم التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الكليات والجامعات لم تتبن بالكامل المفهوم حتى الآن ومن الممكن أن تستخدمه في المستقبل لإنشاء فصول دراسية افتراضية وقاعات محاضرات، مما يسمح للطلاب والأساتذة بالتفاعل مع بعضهم بعضا، في بيئة تفاعلية عن طريق بناء كلية داخل عالم الميتافيرس.

من جانبه أكد الطالب أحمد خوجة أن المشروع يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة الحياة، بتطوير البنية التحتية الثقافية مثل: المتاحف باستخدام التقنيات في تطوير السياحة، ويمكن للناس في جميع أنحاء العالم مشاهدة أعمال الفنانين السعوديين أو المعماريين، والتعرف على الثقافة السعودية دون الحاجة إلى السفر؛ نظرا لتوفر هذه التقنيات لعدد من الشباب حول العالم.

مزايا التقنيات المستخدمة في المعرض: