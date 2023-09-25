شكرا لقرائتكم خبر استكشاف قصص النجاح العلمي التقني وإنجازات المملكة بـ«‬‮93حلم‭ ‬تحقق‭ ‬‮» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفل واحة الملك سلمان للعلوم باليوم الوطني 93 للمملكة من خلال معرض بعنوان «93 حلم علمي تقتي تحقق» الذي سيقام في مقر الواحة، بحي الرائد بالعاصمة الرياض، في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويتيح المعرض الفرصة للمجتمع لاستكشاف بعض قصص النجاح العلمي التقني والإنجازات التي تحققت في المملكة خلال الفترة الماضية.

وتهدف فكرة المعرض إلى عرض قصص لنجاحات مؤسسية علمية تقنية سعودية ومشاريع كانت أحلاما وتحققت، حيث سيتم تسليط الضوء على نجاحات استثنائية تم إنجازها في مجالات متنوعة، محفزة، ويفخر بها أبناء الوطن.

تنظم الواحة بالإضافة للمعرض، العديد من البرامج والأنشطة العلمية التفاعلية، مثل اللقاءات العلمية الحوارية، والورش ستيم، وفعاليات المسرح العلمي، التي تهدف جميعها إلى تعزيز ثقافة المجتمع بأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التفوق والريادة في عالم اليوم.

وتقدم برامج الواحة تقدم بأسلوب ترويحي وتفاعلي لتحفيز الشباب وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم وتطوير إمكاناتهم في مهارات القرن الواحد والعشرين.

وتشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الشريك المؤسس للواحة، في المعرض، بالعديد من الأجنحة التي تحكي قصص نجاحاتها في المجالات الأربع ذات الأولوية التي حددتها هيئة البحث والتطوير والابتكار؛ صحة الإنسان، اقتصاديات المستقبل، البيئة والطاقة والصناعة.

شركاء محليون وعالميون في تنظيم الفعاليات:

برنامج ستيم من اليونسكو.

ناشيونال جيوغرافيك ليرننج.

المتحف العلمي بلندن.

أهداف مركز «ابتكر»: