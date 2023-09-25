تأسيس أول جمعية مهنية للموسيقى في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد السويلم، على تأسيس أول جمعية مهنية للموسيقى ومقرها الرياض.

وقد تشكل مجلس إدارتها برئاسة الموسيقار ممدوح سيف، وعضوية كل من الأمير سعود بن عبدالمجيد نائبا للرئيس، وأحمد بالفقيه مشرفا ماليا، وصالح الشادي عضوا، وعماد زارع عضوا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الموسيقار ممدوح سيف أن الجمعية الجديدة تهدف إلى قيادة قطاع الموسيقى نحو الإبداع والتميز والاستدامة، كما ستعمل الجمعية بالنهوض بقطاع الموسيقى عبر استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج التدريبية والأدوات والمعارف اللازمة، وتقديم الخدمات المساندة المستدامة وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طرق التواصل بين المهنيين.

وشملت قائمة الأعضاء المؤسسين للجمعية إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة كلا من قصي خضر، عبدالرحمن آل ساعد، عصام بحري، أحمد العامودي، رامي عبدالله، محمد السنان، ضياء خوجة، عبير بالبيد، علي خفاجي، فيصل اليماني، عبدالله القرني، أحمد الواصل، ريان السقاف، خليل المويل، نور صخونة، ناصر الصالح، وعائض يوسف.

وتعد الجمعية إحدى الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي المعتمدة من وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، والتي تستهدف تأسيس 16 جمعية مهنية في 13 قطاعا ثقافيا بمختلف مناطق المملكة، وذلك لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية.