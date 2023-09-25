شكرا لقرائتكم خبر 32 عملا تشكيليا تبرز منجزات الوطن بـ«جسفت الجبيل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» فرع الجبيل، أمس الأول، معرضا تشكيليا بمناسبة اليوم الوطني الـ93، بمشاركة 22 فنانا تشكيليا وموهبة فنية، وذلك في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضحت مديرة جمعية «جسفت» الجبيل نادية العتيبي، أن المعرض شهد مشاركة فنية فاعلة لفنانين وفنانات تشكيليين من السعودية وباكستان والهند، قدموا 32 عملا فنيا اتسمت بتنوع أساليبها الفنية، حيث استعرضت مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم المرأة، والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا المباركة في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن المعرض تناول المنجزات الوطنية التي أصبحت من الواقع، فيما أبرزت الأعمال المشاركة، وما تشهده المملكة من نقلة نوعية تحققت بفضل قيادتنا الحكيمة.