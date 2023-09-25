32 عملا تشكيليا تبرز منجزات الوطن بـ«جسفت الجبيل»

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وأوضحت مديرة جمعية «جسفت» الجبيل نادية العتيبي، أن المعرض شهد مشاركة فنية فاعلة لفنانين وفنانات تشكيليين من السعودية وباكستان والهند، قدموا 32 عملا فنيا اتسمت بتنوع أساليبها الفنية، حيث استعرضت مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم المرأة، والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا المباركة في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن المعرض تناول المنجزات الوطنية التي أصبحت من الواقع، فيما أبرزت الأعمال المشاركة، وما تشهده المملكة من نقلة نوعية تحققت بفضل قيادتنا الحكيمة.
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