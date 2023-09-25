الثقافة تستعد لتنظيم مهرجان «شاعر الغزل»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وزارة الثقافة لتنظيم مهرجان «امرؤ القيس .. شاعر الغزل» خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 12 أكتوبر في محافظة الدرعية بالرياض، لتمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها يعيشون خلالها فعاليات مستوحاة من حياة الشاعر في عصره، وذلك ضمن مبادرة «عام الشعر العربي 2023» التي تسعى إلى تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد. وسيأخذ المهرجان زواره في رحلة ثقافية تفاعلية على مدى تسعة أيام متتالية، مسلطا الضوء على سيرة وحياة الشاعر، وإعادة إحياء قصائده بقالب إبداعي، ويتضمن «معرض الشاعر» الذي سيعرض أعمالا فنية مرتبطة بالمعلقات السبع أشكالا مختلفة للتعبير والإبداع، وركنا مخصصا للتوثيق البصري، مركزا من خلال ذلك على الشعراء وأشعارهم والمحيط الذي عاشوا فيه عبر مواد مرئية متميزة تكون في منطقتين، أولاهما للعرض المرئي، والأخرى للعرض التفاعلي.

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