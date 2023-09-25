شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد.

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وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.