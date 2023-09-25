شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص لترويجهم مخدرات في أبها وإحباط تهريب 202 كلجم بجيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة عسير على 3 مواطنين بمدينة أبها لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت الشرطة إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

وفي قطاع الدائر بمنطقة جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب 202 كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

في الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أرقام الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وبينت أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشددة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.