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بالصور.. افتتاح ملتقى التطوع القانوني بالرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - افتتح وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, مساء اليوم فعاليات وأنشطة ملتقى التطوع القانوني، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقدّم وزير العدل شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، على الدعم والعناية والاهتمام الذي يحظى به القطاع العدلي بشكل عام، الذي أنتج أثرًا ملموسًا يلمسه الجميع سواء من داخل القطاع أو من خارجه.

استمرار وتيرة العمل والتطوير لتحقيق المستهدفات - الهيئة السعودية للمحامين

تطوير القطاع العدلي في السعودية

وأكد حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على استمرار وتيرة العمل والتطوير لتحقيق المستهدفات للقطاع العدلي.

وأشار إلى النقلات النوعية التي شهدها القطاع العدلي والتي لم تقتصر على مجال بل شملت كافة المجلات.

توعية وتطوير وتأهيل وتدريب الممارسين لمهنة المحاماة - الهيئة السعودية للمحامين

وقدم شكره للهيئة السعودية للمحامين على الدور الكبير الذي تقوم به بالتواصل مع المحامين وإشراكهم بعدد من البرامج المتخصصة التي أطلقتها؛ بهدف توعية وتطوير وتأهيل وتدريب الممارسين لمهنة المحاماة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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