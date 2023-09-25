شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افتتاح ملتقى التطوع القانوني بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, مساء اليوم فعاليات وأنشطة ملتقى التطوع القانوني، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقدّم وزير العدل شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، على الدعم والعناية والاهتمام الذي يحظى به القطاع العدلي بشكل عام، الذي أنتج أثرًا ملموسًا يلمسه الجميع سواء من داخل القطاع أو من خارجه.

تطوير القطاع العدلي في السعودية

وأكد حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على استمرار وتيرة العمل والتطوير لتحقيق المستهدفات للقطاع العدلي.

وأشار إلى النقلات النوعية التي شهدها القطاع العدلي والتي لم تقتصر على مجال بل شملت كافة المجلات.

وقدم شكره للهيئة السعودية للمحامين على الدور الكبير الذي تقوم به بالتواصل مع المحامين وإشراكهم بعدد من البرامج المتخصصة التي أطلقتها؛ بهدف توعية وتطوير وتأهيل وتدريب الممارسين لمهنة المحاماة.