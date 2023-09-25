شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: استشهاد ضابط وضابط صحف بحريني من قوة الواجب المشاركة في الحدود الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، عن استشهاد ضابط وضابط صف بحرينيين من قوة الواجب المشاركة في الحدود الجنوبية.

وأضاف المتحدث أن التحالف يدين الهجوم الغادر من بعض الحوثيين باعتباره عملاً معادياً.

وقال العميد المالكي: وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

حق الرد

وأكد المتحدث أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.

وتابع: "تؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".