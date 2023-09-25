شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف رعدية.. هطول أمطار على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهِدَتْ منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والمندق، وبني حسن والحجرة، والمراكز التابعة لهما، والعديد من منتزهاتها.

الطقس في مناطق السعودية

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما توقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف، وتصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.