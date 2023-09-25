شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر.. 52 ألف مستفيد من خدمات "مستشفى الملك عبدالعزيز" بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف أنه استقبل 51947 مراجعاً في الربع الأول من عام 2023م، استفادوا من الخدمات الطبية التخصصية التي يقدمها المستشفى ضمن منظومة الرعاية الطبية لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

وشمل العدد 5943 مراجعاً تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و10815 مراجعاً قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية.

العمليات الجراحية

وأكدت صحة الجوف أن عدد المنومين بالمستشفى بلغ 1628 مريضاً، كما بلغ عدد العمليات الجراحية 439 عملية، إلى جانب 9562 فحصاً إشعاعياً، و168981 فحصاً مخبرياً.

وبلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة 311864 وصفة طبية، إضافة إلى 294 خدمة قدّمتها عيادة التأهيل الطبي بالمستشفى.

العيادات المتخصصة

من جانب أخر، نفذ المستشفى بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) مؤخراً مبادرة العيادة الاستشارية المتنقلة "ترحال".

وجرى الكشف عن عدد من حالات مصابي الكبد وتحويلهم إلى العيادات المتخصصة وتقديم الخدمات العلاجية لهم.