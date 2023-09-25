شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من الهلال بإقالة خيسوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين بهدف واحد مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسب الإعلامي عبدالرحمن الفريح، هناك أنباء شبه مؤكدة عن إقالة البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الهلال.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بشكل مخيب للآمال أمام الجبلين المتواضع في الكأس، رغم الفوارق الفنية والمالية بين الفريقين.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، رغم انتداب أفضل النجوم العالمية من دوريات أوروبا.

ويعاني خيسوس من حالة عدم استقرار داخل غرفة ملابس الفريق بينما تشير الأنباء إلى عدم رضا نيمار نجم الفريق عنه.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 17 نقطة.