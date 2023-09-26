ضمك إلى ثمن نهائي كأس الملك على حساب القيصومة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 8:16 مساءً

تأهل فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك بفوزه على مضيفه القيصومة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب نادي ضمك ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وضع الدولي الروماني نيكولاي ستانشيو فريق ضمك بالمقدمة من ركلة حرة ثابتة نفذها بطريقة جميلة من فوق حائط الصد وقف حارس فريق الضيوف عاجزاً عن التصدي لها وذلك في الدقيقة 30 من مجريات الشوط الأول. وأضاف المهاجم الغامبي أسان سيساي الهدف الثاني لفريق ضمك مستغلاً خللاً دفاعياً ليضع الكرة بكل هدوء داخل الشباك عند الدقيقة 73. وقلص فريق القيصومة النتيجة عن طريق النيران الصديقة بواسطة المدافع سنوسي هوساوي الذي حول عرضية المهاجم سيمويس بالخطأ في مرمى فريقه وذلك في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

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