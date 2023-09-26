كأس خادم الحرمين الشريفين: النصر يضرب أحد بالخمسة ويتأهل لدور الـ 16

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 8:37 مساءً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مريحًا على شقيقه أحد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز النصر بخمسة أهداف لهدف . أهداف المباراة بدأها السنغالي ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة 16 فيما سجل لأحد محترفه "كونراد" في الدقيقة 45+4. شوط المباراة الثاني شهد هدف النصر الثاني عن طريق محترفه "فوفانا" في الدقيقة 62 ، ثم نجح "تاليسكا" في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 ، ثم يضيف أيمن يحيى الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 80، وذلك قبل أن يختتم سامي النجعي أهداف الفريق بالهدف الخامس في الدقيقة 86. بتلك النتيجة يتأهل النصر إلى دور الـ 16 على حساب شقيقه نادي أحد.

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