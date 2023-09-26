"عبدالعزيز بن سلمان" ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقِّعان اتفاقية "برنامج المهنيين المبتدئين"

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محمد بن مسعود - الدمام - وقَّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين على هامش المؤتمر العام للوكالة في دورته السابعة والستين في العاصمة النمساوية فيينا.

ويُعنى الاتفاق بتدريب وبناء الكوادر البشرية الوطنية الشابة في مختلف مجالات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالجوانب التقنية النووية وغيرها، وتمكينهم من اكتساب الخبرة في مجالات دعم الوكالة والقضايا الدولية التي يتم تداولها داخل أروقة الوكالة.

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