انت الان تتابع الدفاعات الجوية الروسية تعلن تصديها لهجوم صاروخي فوق شبه جزيرة القرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
25 سبتمبر 2023, 8:57 مساءً
أعلن الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم ميخائيل رازفوجاييف، الاثنين، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي فوق شبه الجزيرة.
وتفصيلاً، أوضح "رازفوجاييف" عبر تلغرام: "جيشنا يتصدى لهجوم صاروخي.. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".
وفي وقت سابق قالت القوات الخاصة الأوكرانية إن الأميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل في هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على مقر الأسطول في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.
وأوضح الجيش الأوكراني أن الهجوم وقع يوم الجمعة واستهدف اجتماعاً لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول، وفقاً للعربية نت.
وبيّنت القوات الخاصة عبر تلغرام "بعد الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 عسكرياً، بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي، وأُصيب 105 محتلين آخرين. ولم يعد ترميم مبنى المقر ممكناً"، فيما لم يتضح حتى الآن كيف أحصت القوات الخاصة الأوكرانية عدد القتلى والجرحى في الهجوم.
ويبالغ كل طرف في بعض الأحيان في تقدير خسائر الطرف الآخر منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل 19 شهراً في حين لم يتحدث أي منهما إلا قليلاً عن خسائره.
وأكد مسؤولون عينتهم روسيا وقوع الهجوم الأوكراني يوم الجمعة قائلين إن صاروخاً واحداً على الأقل أصاب مقر الأسطول.
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