انت الان تتابع فيديو طريف.. شاهد ردة فعل لاعب النصر "أوتافيو" بعد ضربة "كاسترو"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 8:57 مساءً

تداولت جماهير النصر مقطع فيديو طريف لردة فعل لاعب فريقها الكروي الأول" أوتافيو" بعدما تلقى ضربة تشجيعية من قِبل مديره الفني "لويس كاسترو" . وأثناء تبديل اللاعب "أوتافيو" توجّه للسلام على مدربه "كاسترو" الذي شجعه بضربة بسيطة على رأسه ظهر بسببها الألم على اللاعب. وتأهل النصر لدور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تغلب على شقيقه أحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بخمسة أهداف مقابل هدف.

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