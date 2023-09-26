شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ووادي الفرع، والمهد، وبدر، والعيص، مبينًا أنها تبدأ عند الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

طقس منطقة الباحة

كانت شَهِدَتْ منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والمندق، وبني حسن والحجرة، والمراكز التابعة لهما، والعديد من منتزهاتها.

الطقس في مناطق السعودية

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس أمس الاثنين، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت تلك المناطق، جازان وعسير والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما توقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف، وتصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.