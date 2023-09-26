جمعية وسم تحتفل باليوم الوطني السعودي 93

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وتهدف الاحتفالية إلى مزيد من التوعية والتثقيف بمرض التصلب المتعدد، بالإضافة إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء للمملكة العربية السعودية. تعكس الفعاليات المختلفة القيم والثقافة السعودية وتعزز الوحدة والتضامن بين المشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية وسم للتصلب المتعدد تسعى دائمًا إلى تحسين رعاية المرضى وتعزيز جودة حياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، وتأتي الاحتفالية باليوم الوطني السعودي 93 لتعزيز الوعي العام بمرض التصلب المتعدد وتشجيع المجتمع على دعم الأشخاص المصابين بهذا المرضى و كذلك تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية، مثل الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيه للمرضى وأسرهم.
ويعد التصلب المتعدد مرضاً مزمناً يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متنوعة على الحركة والإحساس والوظائف العقلية. وتلعب جمعيات مثل جمعية وسم دورًا حيويًا في توفير الدعم اللازم والتثقيف وتعزيز البحوث لفهم المرض وتحسين الرعاية والعلاج.
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