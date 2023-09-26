في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك.. "الأهلي" يخشى "العين".. و"الاتحاد" في ضيافة "الخلود"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 9:43 مساءً

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ 32 من مسابقة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي: العين - الأهلي تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك سعود، في الباحة. العين - الأهلي الرياض - الفيحاء يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. الرياض - الفيحاء الفيصلي - الطائي تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة ،على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة. الفيصلي - الطائي الخلود - الاتحاد يواجه الاتحاد مستضيفه الخلود، في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم في الرس. الخلود - الاتحاد

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