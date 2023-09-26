شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأهل- أزمة للهلال والنصر فى بطولة كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي النصر مقعدين في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "موسم 2023-2024".

حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا على نظيره الجبلين بنتيجة هدف دون رد، فيما حقق الفريق الأول الكروي بنادي النصر فوزًا كبيرًا على نظيره نادي أحد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ثلاثي الهلال والنصر فى خطر

وبعد التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس الملك، أصبح هناك ثلاثة لاعبين من الهلال والنصر، مهددين بالإيقاف، في حال الحصول على بطاقة صفراء في مواجهات الفريقين بدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



حيث حصل الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، على بطاقة صفراء أمام الجبلين، فيما تلقي ثنائي النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، على إنذار في مباراة أحد.

وطبقًا للوائح بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فإنه إذا تلقى اللاعب أو المسؤول إنذارين اثنين في مباريات مختلفة في المسابقة، يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية، ما يعني تهديد اللاعبين الثلاثة بالإيقاف عن مباراة ربع النهائي، حال تلقي إنذار في دور الـ16، مع تأهل الهلال والنصر إلى دور الثمانية.