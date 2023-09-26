شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - نجم الاتحاد يقترب من توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل البرتغالي فيليبي جوتا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، دائرة اهتمامات نادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد معه وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وذكر الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي تويتر سابقًا،أنه من الممكن لم شمل الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، مع جوتا جناح سلتيك السابق، مرة أخرى في الفترة الشتوية.

وقال كونور أن نادي توتنهام يرغب في التعاقد مع البرتغالي جوتا مجانًا، بموافقة بوستيكوجلو مدربه السابق في سيلتيك.

وتدرب نجم الاتحاد على يد مدرب توتنهام الحالي بوستيكوجلو في سلتيك الأسكتلندي، وقد تكون العلاقة الجيدة بينهما سببًا في لم الشمل مجددًا.

الاتحاد يتخذ قراره بشأن جوتا



وانضم فيليبي جوتا صاحب الـ24 عامًا، إلى الاتحاد السعودي في فترة سوق الانتقالات الصيفية المنتهية قادمًا من سلتيك الأسكتلندي في صفقة انتقال وصلت قيمته لـ30 مليون يورو.

وقررت إدارة الاتحاد، استبعاد فيليبي جوتا من قائمة أجانب الفريق في بطولة الدوري السعودي، وذلك بعد شهرين فقط من ضمه.

واختارت إدارة الاتحاد، أن يكون جوتا هو الأجنبي التاسع المستبعد من قائمة الأجانب الثمانية ببطولة دوري روشن السعودي.

