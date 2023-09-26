شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يضع سانتو في ورطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع المدافع احمد شراحيلي المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، في ورطة قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد الخلود بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد اتحاد جدة، لملاقاة مضيفه الخلود في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك نسخة موسم 2023/24.

سانتو يحدد بديل شراحيلي في مباراة الاتحاد والخلود

ويفقتد فريق الاتحاد، جهود مدافعه أحمد شراحيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام الفتح بدوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز العميد 2-1.

وحسب صحيفة “المدينة” فأن سانتو استقر على الدفع بالمدافع المخضرم عمر هوساوي أساسيًا ضد الخلود، ليعوض غياب أحمد شراحيلي.

واستقر سانتو، على الاعتماد على ثنائية عمر هوساوي والإيطالي لويس فيليبي في قلب الدفاع بالمباريات القادمة بعد إصابة أحمد شراحيلي وغيابه فترة طويلة للتعافي من الصليبي.

واختتمت الصحيفة السعودية أن البرازيلي إيجور كورونادو صانع ألعاب الاتحاد، لا يزال في مرحلة العلاج ولكن قد يغادر مع بعثة الفريق إلى الرس.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود في كأس الملك

ويحل فريق اتحاد جدة، ضيفًا على نظيره الخلود في المباراة التي ستقام الوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.