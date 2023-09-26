شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يعزي البحرين في شهيدي قوة الواجب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وشعبها الشقيق، في استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وقدم البديوي لعائلات الشهداء خالص العزاء والمواساة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى.

التحالف يدين الهجوم الغادر

وأعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، استشهاد ضابط وضابط صف بحرينيين من قوة الواجب المشاركة في الحدود الجنوبية.

وأضاف المتحدث أن التحالف يدين الهجوم الغادر من بعض الحوثيين باعتباره عملًا معاديًا.

وقال العميد المالكي: وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.