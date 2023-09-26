السعودية | بدء اكتتاب الأفراد في طرح "أديس" 33.9 مليون سهم.. اليوم

شكرا لقرائتكم بدء اكتتاب الأفراد في طرح "أديس" 33.9 مليون سهم.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة أديس العربية القابضة في السوق السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 سبتمبر 2023م، وينتهي الخميس 28 سبتمبر 2023م.

ويبلغ حجم الطرح للمستثمرين الأفراد نحو 33.87 مليون سهم، ويبلغ سعر الطرح النهائي 13.5 ريال للسهم.

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وحددت الشركة الجهات المستلمة وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

ويجب على جميع المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب أن يكون لهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

وكانت الشركة قد حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي، مما يعني ضمنا تقديرا يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة.

وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة، حينما وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات نحو 286.85 مليار ريال (76.49 مليار ريال).

من المتوقع أن تجمع الشركة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو حوالي 30% من رأس مالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

وسيتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

ويقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.