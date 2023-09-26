شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني.. 3 معارض توثق جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وذلك خلال مشاركتها في معرض "قبلة وطن" التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومعرض الحرس الملكي بالمنطقة الغربية المقام في رئاسة الحرس الملكي بجدة، ومعرض وزارة الحج والعمرة ضمن فعاليات اليوم الوطني 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".

وقال وكيل المعارض والمتاحف سطام المطرفي، إن المشاركات الثلاث استعرضت مراحل عمارة وخدمة الحرمين الشريفين منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ومن بعده أبناؤه البررة، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.

كما استعرضت مجسمات عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، والصور التاريخية لهما.

فعاليات تفاعلية

وشاهد الزوار الأفلام الوثائقية التي توثق جهود الهيئة في تقديم الخدمات للزوار والقاصدين، والتعريف بأبرز المهام والأعمال التي تقدم بالحرمين الشريفين، كما اطلعوا على بعض الأدوات والأواني المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة، وجزء من المواد التي تُستخدم للتطييب كالبخور ودهن العود وماء الورد.

بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تفاعلية مثل المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، وعرض بعض المقتنيات المتعلقة بالكعبة المشرفة، وكذلك عرض بعض القطع الأثرية والتاريخية من كسوة الكعبة المشرفة.

محاكاة زيارة الكعبة المشرفة

اشتملت المعارض على تجربة استعراض العالم الافتراضي للزوار باستخدام تقنية (VR) الواقع الافتراضي، والتي تمكن مستخدموها من محاكاة زيارة الكعبة المشرفة، وتهدف إلى إثراء تجربتهم الدينية.

كما خُصصت المعارض ركنًا للطفل يحتوي على قصاصات ورسومات تشكيلية ومسابقات وفعاليات للطفل، وسط أجواء وطنية تعبر عن حبهم وولائهم للوطن المعطاء، كما جرى توزيع العديد من الهدايا على الزوار، عبارة عن مصاحف ومطبوعات ثقافية قيمة.

وحظيت المعارض بإقبال من الزوار، وقدمت لهم معلومات قيمة وتاريخية عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.