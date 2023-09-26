شكرا لقرائتكم خبر عن بالعرضة والشاشات الضخمة.. سفارة المملكة لدى أمريكا تحتفل باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفلًا عامًا بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق" في مقر أكاديمية الملك عبد الله بواشنطن، بالتعاون مع الملحقية الثقافية، وبمشاركة الملحقيتين العسكرية والتجارية والخطوط الجوية السعودية.

وتضمن الاحتفال عروضًا فنية متنوعة تبرز الثقافة السعودية بأشكال متعددة، وجرى بث محتوى وطني عُرض عبر شاشات ضخمة عكست جزءًا من تاريخ الوطن وتراثه وثقافته وثراءه الحضاري وتاريخه العريق.

فعاليات متنوعة

وشملت الاحتفالية فعاليات متنوعة منها العرضة السعودية، ومعرضا فنيًا، وأغان وطنية، وبرامج للجهات المشاركة، وعرضًا مرئيًا، ومسرحية قدمتها الملحقية الثقافية بعنوان "ضوء أخضر"، ومسابقات تفاعلية.

بالإضافة إلى قصيدة وطنية تجسد اللحظات الأولى لتأسيس هذا الوطن الشامخ على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - والملوك من بعده، إلى وقت الخير والرخاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

ووزعت بعض الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.