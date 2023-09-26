السعودية | سفارة المملكة لدى قرغيزستان تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة القرغيزية بشكيك حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، حضره عدد من كبار المسؤولين والوزراء بجمهورية قرغيزستان منهم معالي وزير الدفاع باقتبيك بيكبولوتوف ونائب وزير الخارجية ألماز إمانغازييف، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجمهورية القرغيزية وإعلاميين وعدد من المواطنين والخليجيين وأعضاء السفارة.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي في كلمة له خلال الحفل أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز تحت شعار “نحلم ونحقق” تأكيداً على الطموح والعزم على تحقيق الإنجازات في البناء والتنمية.

وأشار إلى ما حققته المملكة من تطور ونماء في المجالات كافة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الملوك (رحمهم الله) المسيرة التنموية وصولاً للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي تواصل فيه البلاد مسيرة التطوير والارتقاء.

وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع المملكة والجمهورية القرغيزية في المجلات كافة، وما وصلت إليه من تقدم في الوقت الحاضر.

وتخلل الحفل إقامة معرض للصور سلط الضوء على العمق التاريخي والإسلامي والحضاري والثقافي للمملكة، وتضمن أيضاً ركناً للمأكولات الشعبية السعودية لتعريف الحضور بما يتميز به المطبخ السعودي من تنوع في المائدة السعودية.