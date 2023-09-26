السعودية | الأحوال المدنية تحتفي باليوم الوطني الـ(93) للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

احتفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، باليوم الوطني الـ(93) للمملكة، بحضور معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلّف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والوكلاء المساعدين ومديري العموم ومنسوبي الوكالة.

وتضمن الاحتفال، مجموعة من الصور تظهر التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ولوحة جدارية بهذه المناسبة عبر فيها الموظفون عن فخرهم واعتزازهم وانتمائهم وولائهم للوطن وقيادته الرشيدة.