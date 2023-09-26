انت الان تتابع سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تنظّم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 5:26 صباحاً

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حفلاً عاماً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق"، بمقر أكاديمية الملك عبدالله بواشنطن، وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية، وبمشاركة الملحقيتين العسكرية والتجارية والخطوط الجوية السعودية. وتضمن الاحتفال عروضاً فنية متنوعة تبرز الثقافة السعودية بأشكال متعدّدة، وتمّ بث محتوى وطني تم عرضه عبر شاشات ضخمة عكست جزءاً من تاريخ الوطن وتراثه وثقافته وثرائه الحضاري وتاريخه العريق. وشملت الاحتفالية فعاليات متنوعة، منها: العرضة السعودية، ومعرض فني، وأغانٍ وطنية، وبرامج للجهات المشاركة، وعرض مرئي، ومسرحية قدمتها الملحقية الثقافية بعنوان "ضوء أخضر"، ومسابقات تفاعلية، وقصيدة وطنية تجسّد اللحظات الأولى لتأسيس هذا الوطن الشامخ على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- والملوك من بعده، إلى وقت الخير والرخاء بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تنظّم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.