المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 5:35 صباحاً

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، الذي أسفر عنه استشهاد عددٍ من جنودها البواسل وإصابة آخرين. وعبّرت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكّدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، كما تجدّد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها قرارات الأمم المتحدة.

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