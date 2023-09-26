المرور: الالتزام بالمسار الخاص بالدوران وعدم التجاوز ينظمان الحركة المرورية

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت الإدارة العامة للمرور، إلى ضرورة الالتزام بالمسار الخاص للدوران.

وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس) -تويتر سابقا-، أن الالتزام بالمسار الخاص بالدوران، وعدم التجاوز، يسهمان في تنظيم الحركة المرورية، ومرور المركبات بسلامة وأمان.

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