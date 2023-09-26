شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أقراص خاضعة للتداول الطبي وحشيش بعسير والحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الجهات الأمنية جهودها المستمرة لإحباط عمليات ترويج المخدرات وتهريب المواد غير المصرح باستخدامها، إذ أحبطت تهريب مواد مخدرة في عسير والحدود الشمالية.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 29,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

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وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات بالحدود الشمالية

This is a Twitter Status بمنطقة عسير يحبط محاولة تهريب (29,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على (3) أشخاص بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/0HANwL7de1 — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 26, 2023

This is a Twitter Status تقبض على (3) أشخاص بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)