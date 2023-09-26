شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب كميات من الحشيش عبر منفذ الربع الخالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهود القضاء على ترويج وتهريب المخدرات بمختلف المناطق، حيث أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة لتهريب 114.973 كيلوجرام من مادة "الحشيش"، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وبإجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على تلك الكمية من "الحشيش" مُخبأة في صندوق المركبة.



وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرارها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتصديها لكل محاولات أرباب التهريب لتنفيذ نشاطاتهم، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

تعاون شامل لمكافحة تهريب المخدرات

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).

حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ