انت الان تتابع أكثر من 100 ألف في قائمة الانتظار.. انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم للأندية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، حيث شهد موقع حجز التذاكر إقبالاً كبيراً.

ووفق موقع الحجز حتى ساعة نشر الخبر هناك أكثر من 105 آلاف في قائمة الانتظار، وذلك عقب دقائق فقط من انطلاق موقع الحجز.

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