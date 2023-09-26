انت الان تتابع أمطار متفرقة ورياح شديدة.. "الأرصاد" ينبه محافظات عدة بمكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأصفر بخصوص خيبر في منطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى توقع أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

كما أصدر المركز الإنذار البرتقالي بخصوص العيص في منطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى توقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأصدر الإنذار الأصفر بخصوص المدينة المنورة، مشيرًا إلى توقع أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأصدر "الأرصاد" الإنذار البرتقالي بخصوص المهد ووادي الفرع في منطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى توقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار البرتقالي بخصوص الكامل في منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى توقع أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.