انت الان تتابع هل هذه بالفعل سيارة كامري 2025؟.. "تويوتا" تعلق رسميًا وتكشف ما حدث بالإعلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 11:11 صباحاً

أكدت شركة تويوتا أن الرسم التوضيحي (Rendering) المستخدم في أحد الإعلانات لسيارة كامري موديل 2025 غير رسمي، وأوضحت أن هناك خطأ حصل من أحد المتعاملين معها. وحسب موقع "الحرة"، تم عرض الإعلان خلال فيديو على القناة الرسمية لـ"تويوتا الولايات المتحدة"، قبل أن يتم حذفه. وحسب موقع "كار سكوبز - Carscoops" تم إنشاء الرسم التوضيحي، المبني على سيارتي كامري وكراون، بواسطة المصمم الرقمي "Theottle" قبل عام واحد. وتواصلت تويوتا مع "كار سكوبز"، وأكدت أن عرض كامري 2025 في الإعلان هو "عمل مستقل". وأوضحت أن أحد المتعاملين الخارجيين استخدم عن طريق الخطأ صورة كامري التصورية التابعة للمصمم. وجاء في بيان لتويوتا أنه تم إنشاء الإعلان بواسطة أحد متعاملي Toyota Financial Service الذي استخدم عن طريق الخطأ تصميم كامري. وأكدت أن المتعامل "لا يستطيع الوصول إلى صور التصميم الحقيقي للسيارة المخطط لها من تويوتا، والصورة ليست لسيارة كامري المستقبلية". وذكر الموقع أن الرسوم التوضيحية لطرازات متنوعة من السيارات تنتشر عادة عبر الإنترنت، وتعبر عن توقعات محتملة، وتعتبر "محاولة لتقديم لمحة عما قد يكون عليه النموذج المحدث أو نموذج الجيل التالي".

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