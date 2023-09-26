شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى فلسطين يصل الضفة الغربية في أول زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل نايف بن بندر السديري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، و"غير مقيم" لدى دولة فلسطين إلى الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية له.

وقال "السديري" عبر حسابه على منصة "إكس" : "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".

وكان قد سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجديال خالدي.

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطاالله خيري.