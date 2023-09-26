شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيق السعودي القطري".. اللجنتان السياسية والتنفيذية تناقشان سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، اليوم، اجتماعي اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري في العاصمة القطرية الدوحة.

‏وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عددٍ من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاقٍ أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.

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استعراض التعاون المشترك

واستعرضت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع أعمال المجلس ولجانه الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية، ومشروعات المبادرات ومذكرات التفاهم ورفعها للاعتماد في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق الفرعية وفرق عملها، وشددا على أهمية استمراره بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.