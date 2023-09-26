"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيس الوزراء القطري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 11:44 صباحاً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر. وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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