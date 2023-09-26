مدارس "تعليم الرياض" تواصل الاحتفال باليوم الوطني الـ 93

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 11:48 صباحاً

تواصل مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، حسب خطة وزارة التعليم المعتمدة، والتي تستمر إلى الخميس المقبل. وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن أكثر من ستة آلاف مدرسة اكتست باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني 93، تحت شعار "نحلم ونحقق". وأضاف: إن خطة وزارة التعليم المعتمدة للاحتفاء باليوم الوطني، تضمنت العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة، والتي تستهدف كل المراحل العمرية، ومنها: القائد القدوة، وأوبريت الوطن، ومنافسات رياضية وطنية، و"عاشقينك يا وطن"، و"حارة أجدادي"، وجدارية حب الوطن، والبيرق. كما تتضمّن الفعاليات، تنظيم معارض مدرسية، وعددًا من البرامج الأخرى. وأوضح "الثميري" أن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني تهدف إلى الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز قيم الانتماء للوطن، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأبناؤه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعزيز قيم المواطنة وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.

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