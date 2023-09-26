انت الان تتابع تسجيل 1600 مولود جديد في المملكة خلال اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 12:03 مساءً

كشفت وزارة الصحة عن بعض الأرقام المتعلقة بالقطاع الصحي خلال اليوم الوطني للمملكة رقم "93". وقالت الوزارة: إن اليوم الوطني شهد 1600 مولود جديد، وتقديم 1200 خدمة غسيل كلوي. وأضافت أنه خلال اليوم الوطني تم تقديم 14 ألف خدمة رعاية منزلية، فضلاً عن تسجيل 30 ألف اتصال واستشارة من خلال مركز 937. وأشارت وزارة الصحة إلى إجراء 300 عملية قلب خلال اليوم الوطني.

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