شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب" الصحة" بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية بالأحياء السكنية المزدحمة في المملكة /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت جلسة مجلس الشورى العادية الثانية للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وناقش التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ .

أخبار متعلقة احتفالات اليوم الوطني.. طلاب القطيف يتعلمون كيفية استثمار الثروة السمكية ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

وأكد عضو الشورى د.ناصر الموسى على أهمية الخدمات الصحية في المدارس وذلك انسجاماً مع دورها في الارتقاء بكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الطلاب بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.

وطالبت عضو الشورى د.عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة للعمل على إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى، بما يمكن الطبيب من الاطلاع على الوضع الصحي والتاريخ المرضي للمريض وما أجراه من فحوصات سابقة، عند الذهاب لأي مستشفى بالمملكة.

وطالب عضو الشورى د.صالح الشمراني الوزارة بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان وزيادتها خاصة في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة، مشيراً إلى أهمية تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.