شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء.. قرار عاجل من "الشؤون الإسلامية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة الخطباء في التوعية الشرعية للحد من الفقد والهدر في الغذاء، بناءً على الكتاب الوارد لـ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وتضمّن كتاب وزير البيئة، أن دراسة المسح الميداني للفقد والهدر الغذائي بالمملكة التي أجرته الهيئة العامة للأمن الغذائي، أظهرت أن نسبة الفقد والهدر بلغت 33.1% بتكلفة سنوية تقدر بنحو 40 مليار ريال.

الهدر في الغذاء

طالب وزير الشؤون الإسلامية، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول الجاري، للتحذير من الإسراف والهدر الغذائي الذي ورد النهي الشرعي عنه، قال تعالى: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، وقال عليه الصلاة والسلام: "طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة"، وبيان ما يجب على المجتمع حيال النعم للمحافظة عليها.